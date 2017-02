Gervásio reabre Parlatório da ALPB com Audiência sobre Reforma da Previdência

Foto: Ascom

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Gervásio Maia, reabre nesta sexta-feira (17), às 9h30, o Parlatório do Povo Deputado Tota Agra com a realização de uma Audiência Pública sobre a Reforma da Previdência. O plenário da Assembleia aprovou, nesta quarta-feira (15), o Projeto que regulamenta a abertura do Parlatório para uso da sociedade em debates de interesse público.

De acordo com Gervásio, o equipamento será utilizado para dar voz às demandas dos movimentos sociais. “O Parlatório vai ser a tribuna do povo, espaço onde os representantes dos movimentos sociais utilizarão para reivindicar direitos. Eu tenho certeza que vai ser um novo momento para a Casa, pois vamos promover ainda mais debates democráticos”, destacou o parlamentar.

Já o deputado Jeová Campos, autor da propositura para a realização da Audiência Pública que vai reabrir o local, parabenizou Gervásio pela reabertura do Parlatório. O deputado disse ainda que espera que a reabertura do local possa trazer grandes debates e manifestações democráticas para a Praça dos Três Poderes.

Foto: Ascom

“Quando construíram o parlatório desta Casa, há décadas atrás, era para o povo dizer o que sente e eu fico muito feliz de saber que a audiência pública sobre a reforma da previdência sirva para restituir esse espaço democrático onde o povo pode falar. Saúdo o presidente Gervásio Maia pela iniciativa que trata os trabalhos desta Casa com altivez e inovando”, ressaltou Jeová Campos.

Segundo o projeto de Resolução 150/2017, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Gervásio Maia, líderes de movimentos sindicais, de associações, entidades estudantis e membros da sociedade civil organizada podem usar o parlatório perante solicitação com antecedência.

O vice-presidente da Casa Epitácio Pessoa, deputado Bosco Carneiro, declarou que a proposta resgata os créditos da democracia e a representatividade popular. Enquanto a deputada Daniella Ribeiro argumentou que o projeto dá aos mais diversos segmentos da sociedade a oportunidade de poder se manifestar. “Entendo o retorno da utilização do Parlatório como um reconhecimento, uma valorização que esta casa dá a todos, através da condição de levar à população a resposta de que esta Casa é do povo”, declarou Daniella.

Foto: Ascom

Ordem do dia

Durante 5ª Sessão Ordinária, os deputados aprovaram também 180 matérias distribuídas entre projetos de lei, projetos de resolução, recursos e requerimentos, com destaque para o projeto de lei de autoria do presidente Gervásio Maia, por meio da Mesa Diretora, que denomina de João Pedro Teixeira o contorno rodoviário que o Governo do Estado está construindo em Guarabira.