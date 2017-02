Gervásio Maia exonera comissionados e nomeia equipe técnica de trabalho na ALPB

O Diário do Poder Legislativo desta terça-feira (07) trouxe publicado em data retroativa a 1º de fevereiro, o Ato da Mesa Diretora no qual o novo presidente da Casa, deputado Gervásio Maia (PSB), exonerou todos os ocupantes dos cargos comissionados que integram a estrutura organizacional do Poder Legislativo.

O Ato trouxe ainda a nomeação dos principais auxiliares técnicos da Casa nos cargos de secretário de Administração e Recursos Humanos, Álvaro Dantas Wanderley, Secretário de Finanças e Orçamento, Sílvia Maria Almeida Cavalcanti, e o Secretário Legislativo, Severino Mota Nogueira, antigo servidor efetivo do Legislativo.

Foi nomeado ainda para Procurador Chefe Adjunto, o advogado Washington Rocha Aquino e a jornalista Vall França foi reconduzida para o cargo de Diretora Geral Adjunto de Comunicação e Divulgação.

A Assessoria Técnica da Secretaria de Administração e recursos Humanos ficou com José Antônio Alves e o servidor Gilson dos Santos também foi reconduzido para a Diretoria da Divisão de Manutenção Limpeza.