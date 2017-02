Gervásio discute desenvolvimento sustentável com representantes da ONU

fotos: ascom

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, recebeu nesta segunda-feira (13) representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) para conhecer a Agenda 2030, conjunto da Organização para o desenvolvimento sustentável.

Durante o encontro, Gervásio ressaltou que a crise hídrica sofrida pela Paraíba é, em boa parte, provocada por anos de ausência de políticas para o desenvolvimento sustentável. Essa realidade tem sido mudada, com a parceria forte entre os poderes, permitindo alcançar as metas de sustentabilidade. “O papel da Assembleia Legislativa é muito importante, aqui são apreciadas as matérias do Poder Executivo e criados também os projetos que visam beneficiar o povo paraibano”, afirmou o presidente.

Para o assessor da ONU, Haroldo Machado, a Agenda é um plano de ação que visa garantir 17 objetivos de desenvolvimento sustentável em 169 metas. O Governo do Estado assina nesta terça-feira (14), às 10h, o memorando de entendimento da Agenda que busca implementar até 2030 ações para construção de uma via de desenvolvimento mais inclusiva e justa.

Além de Gervásio, a reunião contou com a presença do deputado Jeová Campos, do secretário estadual de Desenvolvimento e Articulação Municipal, Buba Germano; da secretária-executiva Pollyana Dutra; do diretor de país da ONU Didier Trebucq e da residente assistente Maristela Baioni.