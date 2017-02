Gervásio destaca avanços da Paraíba com ações do Pacto pelo Desenvolvimento Social

Foto: Ascom

A Assembleia Legislativa da Paraíba prestigiou, nesta terça-feira (14), o lançamento do Edital 2017 do Pacto Pelo Desenvolvimento Social da Paraíba e o Programa SOMA – Pacto pela Aprendizagem na Paraíba. A solenidade aconteceu no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural José Lins do Rego, João Pessoa.

Na ocasião, o presidente Gervásio Maia comentou que o Governo do Estado “trabalha procurando alcançar índices que possam projetar o Estado da Paraíba rumo ao desenvolvimento na saúde, na educação, na segurança, então esse dia de hoje é mais uma dia importante porque esse não foi primeiro pacto que o Governo firmou com os municípios. Isto é muito importante”.

Gervásio Maia destacou que são muitas estradas construídas, muitas escolas construídas, reconstruídas, muitos leitos de hospitais, mais de mil quilômetros em adutoras, então a Paraíba tem avançado positivamente e a nova edição do Pacto pelo Desenvolvimento Social garante esse ritmo de trabalho.

Foto: Ascom

Além de Gervásio, participaram do evento os deputados Adriano Galdino, Estela Bezerra, Raoni Mendes, Hervázio Bezerra, Anísio Maia, Tião Gomes, Branco Mendes, Antonio Mineral, Galego Sousa, João Gonçalves, Nabor Wanderley, Caio Roberto, Zé Paulo, João Bosco Carneiro, Lindolfo Pires e Emano Santos, além de ex-deputados.