Funesc e Arte Yoga reafirmam parceria e realizam aulão gratuito em João Pessoa

Um encontro que tem como foco o relaxamento do cotidiano, ideal para quem busca um momento de tranquilidade e bem estar.

As técnicas milenares do yoga são capazes de proporcionar esse estado de paz, que pode ser vivenciado durante o aulão de Yoga que acontece neste sábado (11), a partir das 16h, na sala 2 do mezanino 2 do Espaço Cultural José Lins do Rego.

Foto: Secom/PB

A atividade será conduzida pelo professor Roberto Miranda (Ràvi) e a convidada Madhava Rani, de Santa Catarina.

O aulão gratuito é realizado mensalmente por meio de uma parceria que vem se reafirmando a cada ano entre a Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) e o Espaço Arte Yoga.

O evento é aberto ao público e não é necessário inscrição, basta chegar ao local pontualmente.

Pessoas que tiverem algum tipo de limitação de saúde, antes de iniciar a aula, devem se apresentar aos instrutores e explicar as restrições para que os movimentos sejam realizados sem qualquer prejuízo à saúde e bem-estar.

Para que a aula tenha rendimento adequado, os participantes devem vestir roupas leves, preferencialmente claras.

É recomendado evitar o consumo de bebidas alcoólicas e alimentos pesados antes da aula.

É indicado também que os participantes levem um tapete de yoga ou toalha, para a prática.

Foto: Secom/PB

Prática milenar de origem indiana conhecida mundialmente, o Yoga proporciona benefícios ao corpo, espírito e mente humanos, melhorando a qualidade de vida e saúde.

O Yoga é uma prática de meditação de origem indiana, na qual em uma de suas abordagens está a realização de posturas físicas, que objetivam e proporciona um melhor equilíbrio mental, comportamental e auxilia na busca do aprofundamento espiritual.

Ràvì Miranda é praticante de Yoga há 16 anos, pesquisador e professor há 8 anos, com cursos de Yoga realizados em diversos estados no Brasil e na Índia.

Também coordena as atividades do Espaço Arte Yoga, aberto desde 2004 que hoje é referência no estado.

Seus trabalhos com a prática de meditação também o levaram a realizar projetos na área como o “Yoga na Estação”, que vem sendo desenvolvido desde 2012 com aulões abertos ao público na Estação Cabo Branco.

.