Fórum de Mangabeira realiza melhorias tecnológica com instalação de fibra óptica

O Fórum Regional de Mangabeira, a partir desta segunda-feira (13), passa a contar com um link de comunicação de dados através de fibra óptica operando com a velocidade 100Mbps, 25 vezes mais rápido do que o link anterior, que era de apenas 4Mbps, motivo de constantes reclamações por parte dos magistrados e servidores daquela unidade.

A melhoria tecnológica faz parte da REPAD – Rede Paraibana de Alto Desempenho, projeto do Governo do Estado da Paraíba, segundo informou a Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça da Paraíba (DITEC).

A fibra óptica é o meio mais confiável e eficiente, dentre as tecnologias existentes, para comunicação de dados. Com isso, a DITEC implementa soluções para, cada vez mais, melhorar seus serviços, provendo tecnologia para estruturação das unidades judiciais, incremento da celeridade processual e consequente melhoria do atendimento ao público usuário da Justiça.

Caso os resultados alcancem as expectativas do TJPB, depois de concluído o período de avaliação do novo serviço, o projeto deverá ser expandido para outras unidades, a exemplo da Corregedoria, Fóruns da Grande João Pessoa e de Campina Grande.