Fiep anuncia possíveis parcerias com o Estado do Colorado sobre a transposição

Momentos antes da abertura oficial do Seminário de Gestão Estratégica das Águas, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Francisco de Assis Gadelha, participou de uma coletiva de imprensa, ao lado do superintendente do Sebrae, Walter Aguiar, e dos representantes do Estado do Colorado (EUA), convidados como palestrantes do evento.

Durante a coletiva realizada no auditório Francisco Alves, nesta quarta-feira, dia 15, foram apresentadas informações sobre a transposição de águas do rio Colorado e os desdobramentos relacionados aos resultados, planejamento, controle do uso racional de água e as possíveis parcerias no Brasil, a partir da conclusão do projeto de transposição de águas do rio São Francisco.

Foto: Ascom

Estavam presentes na coletiva, o diretor-geral Northern Colorado Water Conservancy District, Eric Wilkinson, o diretor-geral North Sterling and Prewitt Reservoirs, Jim Yahn, o secretário de Agricultura do Estado do Colorado (EUA), Don Brown, e o diretor presidente Energy Management Corparation, Wayne Turnbow.

Questionados sobre a eficiência da gestão das águas no Colorado, eles falaram sobre as estratégias na promoção do desenvolvimento local a partir da transposição de águas no estado americano.

Também descreveram a realidade “antes e depois” do uso de águas do rio Colorado, com ênfase na importância do planejamento, controle e conscientização para o uso das águas, evitando assim o desperdício.

“No Colorado, a água é o bem mais precioso que temos”, afirmou Jim Yahn, diretor-geral North Sterling and Prewitt Reservoirs.

.