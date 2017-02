Faculdade de Campina Grande abre processo seletivo para docente de Fisioterapia

A Faculdade Maurício de Nassau, unidade Campina Grande, abriu inscrições para o processo seletivo destinado ao preenchimento de duas vagas para docentes no curso de Fisioterapia.

Os interessados em candidatar-se a vaga devem ter título de doutorado e/ou mestrado. As disciplinas que serão ministradas pelos respectivos profissionais aprovados são Cinesioterapia e Dermatofuncional. As inscrições seguem até o dia 17 de fevereiro.

O candidato deve ter disponibilidade para ministrar aulas no período noturno e/ou diurno nos horários estabelecidos pela coordenação do curso, currículo lattes atualizado e comprovado, contendo a relação dos títulos acadêmicos, relação de experiência profissional, atividades de docência superior e realizações científicas, técnicas, culturais, humanísticas ou artísticas, e pós-graduação específica na área da disciplina.

Para participar da seleção, o candidato deverá enviar o Currículo Lattes para o endereço eletrônico fisioterapia.cg@ mauriciodenassau.edu.br indicando como assunto a seleção para qual deseja se candidatar até o dia 17 de fevereiro de 2017, ocasião em que será realizada análise e o arquivamento no banco de dados da Instituição.

A seleção será realizada a partir da análise do currículo lattes, fase eliminatória, levando em consideração a formação acadêmica entre outros itens relevantes. E, ainda por avaliação escrita, que consta em uma avaliação didático pedagógica e entrevista classificatória. Confira o edital completoaqui.

A contratação dos aprovados será feita de acordo com a classificação obtida, não há obrigatoriedade de contratação de todos os classificados, ficando os mesmos com as informações arquivadas em um banco de dados na instituição. É importante ressaltar que nenhum item impede a realização de um novo processo seletivo. Outras informações pelo telefone (83) 2101-8939.