Ex-vereador: “Romero é de longe o prefeito que mais atentou contra o Sintab”

O diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab), Napoleão Maracajá, se pronunciou sobre liminar em favor do prefeito Romero Rodrigues determinando a retirada de outdoors espalhados na cidade pelo Sindicato, que acusou o gestor municipal de se apropriar de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

– Pra quem faz o contraponto à gestão de Romero, não surpreende essa história. Essa imagem de homem pacato e franciscano que criaram para Romero é vista anos luz da realidade. Romero é de longe o prefeito que mais atentou contra história do sindicato, é o prefeito que mais judicializou as greves na história dos prefeitos de Campina Grande – disse.

Foto: Paraibaonline

Napoleão frisou que a ação não surpreende afirmando que nem no período da ditadura militar houve proibição de certos tipos de manifestações dos trabalhadores com a sociedade, através de sindicatos.

– O outdoor é uma mensagem que não é pessoal, é institucional. O que mostra também na indignação do prefeito que ele confunde o pessoal com o institucional. Em nenhum momento, a instituição desrespeitou o prefeito, a pessoa física. Essas ações de violência contra o Sintab não é a primeira vez. Primeiro ele tentou fechar o sindicato pela via da asfixia financeira, e agora tenta impedir que o sindicato se manifeste através de panfletos, outdoors, entre outras coisas – falou.

Napoleão, durante entrevista, questionou onde foi aplicado os R$ 70 milhões do precatório.

– Vamos continuar resistindo. Essa atitude mostra que todas as vezes que falamos do precatório, o prefeito esboça nervosismo muito grande, gagueja, vai para o ataque, coloca seu subalterno, a exemplo do procurador, para atacar minha pessoa e desviar o foco. O sindicato, senhor procurador, é uma instituição municipal e não tem atribuição de fazer uma pauta estadual. Lamentamos que o prefeito não queira dialogar – criticou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

