Ex-vereador diz que o Sintab está sendo atacado com processos

foto: Paraibaonline

Napoleão Maracajá, ex-vereador municipal através do PCdoB, atual suplente e também diretor de comunicação do Sintab, falou em entrevista para a rádio Correio FM sobre o posicionamento dele diante da fala do procurador José Fernandes Mariz, que o acusou de mentiroso em últimas entrevistas dadas, e comentou sobre a alteração de investimentos em servidores da educação.

– Essa questão do precatório mexeu muito com o governo, eles ficam nervosos quando falamos nisso. – disse Napoleão.

Sobre a prefeitura e o processo recebido por ele, Napoleão julgou não ter ser democrático o ato de proibirem os outdoors e panfletos de protesto à PMCG que o Sintab estava realizando, e afirmou que os atos não são de desrespeito com o prefeito e sim como forma de apelo à imagem que ele representa, contando que os processos que o Sintab tem recebido são, segundo ele, uma forma de perseguição pelo sindicato estar lutando em prol dos trabalhadores.

– Acho que o prefeito perdeu uma das melhores oportunidades da vida dele de mostrar que tinha por aqueles professores alguma consideração. – reclamou o ex-vereador, dizendo que a demanda judicial foi uma falta respeito com os educadores e questionando onde estão os 70 milhões que mesmo tendo seu direcionamento inicial para a classe educadora, não foram investidos.