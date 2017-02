Ex-vereador denuncia que escolas municipais de CG não estão funcionando

O ex-vereador e diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab), Napoleão Maracajá, denunciou nesta quarta-feira, 15, ao Ministério Público, que as escolas municipais de Campina Grande não estão funcionando.

– Prestamos uma denúncia ao Ministério Público, dando conta da realidade das escolas em Campina Grande. De oito que visitamos, só havia uma funcionando. Nas outras faltam professores, funcionários e merenda. Quando tem a merenda, não tem a diretora. Há muita propaganda e uma maquiagem estratosférica. Cadê os R$70 milhões que entraram no município no dia 12 de dezembro? – questionou.