Ex-vereador critica bancada de oposição da Câmara campinense

O ex-vereador de Campina Grande Napoleão Maracajá, diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste da Borborema (Sintab), criticou a atuação da bancada de oposição da Câmara Municipal de Campina Grande (CMCG).

Foto: Paraibaonline

– A Câmara Municipal virou uma porteira larga, aberta e o prefeito faz o que quer. É uma oposição light, com exceção do vereador Olímpio, que ainda questiona alguma coisa. Essa questão do IPTU, as pessoas estão recebendo com reajuste estratosférico e não há um debate sobre isso – criticou.

