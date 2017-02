Ex-diretor de empreiteira confessa esquema para o pagamento de propina

O ex-diretor da Andrade Gutierrez, Dario Rodrigues Leite Neto, afirmou em delação premiada à força-tarefa da Operação Lava Jato que o suposto esquema de pagamento de propina e caixa dois da empreiteira era abastecido por notas fiscais falsas emitidas na execução de obras em São Paulo e na região Sul do País.

O depoimento foi dado no último dia 1º no Rio de Janeiro. Leite Neto disse que indicava o valor das notas frias emitidas em nome das empresas ligadas a Adir Assad – doleiro preso desde agosto do ano passado.

A Andrade Gutierrez disse que não iria comentar as informações prestadas pelo ex-executivo.

O advogado do doleiro Adir Assad disse que a informação de que seu cliente abastecia o caixa dois da Andrade Gutierrez “já foi exposta” e as questões serão “dirimidas durante a instrução”.

