Estudantes podem se inscrever em Concurso Internacional de Redação de Cartas

Os alunos da rede estadual de ensino, com até 15 anos de idade, podem participar do 46º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios. As inscrições vão até o dia 17 de março.

O tema dessa edição é: “Imagine que você é um (a) assessor (a) do novo secretário-geral da ONU – Qual é o problema mundial que você o ajudaria a resolver em primeiro lugar e de que forma você o aconselharia para isso?”. Também podem participar estudantes de rede privada de ensino.

O concurso é promovido em todo o mundo pela União Postal Universal — entidade que congrega os operadores postais de 192 países — com o objetivo de melhorar a alfabetização por meio da arte epistolar e incentivar crianças e adolescentes a expressarem a criatividade e aprimorarem seus conhecimentos linguísticos.

As redações devem ser em formato de carta, escritas à mão, usando caneta esferográfica preta ou azul, contendo no máximo 900 palavras.

O estudante interessado em participar deve passar por uma seleção prévia em sua escola. Cada escola pode inscrever no máximo duas redações.

Prêmios – Os três primeiros colocados na fase estadual e as respectivas escolas recebem prêmios em dinheiro.

O vencedor da fase nacional, além de troféu e R$ 5 mil, representará o Brasil na etapa internacional. A escola receberá o valor de R$ 10 mil.

Em 2016, o concurso teve a participação de mais de quatro mil escolas públicas e particulares em todo o Brasil.

Laryssa da Silva Pinto, moradora de Porto de Trombetas, no Pará, foi a vencedora nacional e ficou com menção honrosa na fase internacional.

O Brasil é o segundo país em número de vitórias no concurso, com três medalhas de ouro, atrás apenas da China, com cinco.

Em 2015, a vencedora da etapa estadual do concurso foi uma aluna da Rede Estadual de Ensino. Vitória Carneiro da Rocha, na época, fazia o 9° Ano do Ensino Fundamental II, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Arlindo Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia. O tema foi “Escreva uma carta para descrever o mundo onde gostaria de crescer”.