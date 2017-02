Estado espera recursos do Ministério da Saúde para Hospital de Oncologia, em Patos

foto: ascom

O governador Ricardo Coutinho (PSB) comentou sobre a necessidade que o Sertão paraibano tem de um Hospital de Oncologia e disse que o Hospital de Oncologia de Patos está esperando por recursos do Ministério da Saúde para que seja anunciada a sua inauguração. Ele destacou que dois hospitais ficam sobrecarregados com pacientes de todo o estado e de estados como Ceará e Rio Grande do Norte.

Ricardo afirmou que pretende fazer com que o hospital comece a funcionar nos próximos quinze dias. Também disse que o Hospital de Santa Rita vai ser especializado em cardiologia e neurologia, as áreas que abrangem os maiores casos de morte em todo o Brasil.

– Eu nunca sairia do governo sem deixar esse serviço de ponta. Discutimos a questão do hospital de oncologia porque são 704 novos casos de câncer por ano, para fazer com que esse atendimento melhore para as pessoas – frisou

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.