Estado aplica provas para seleção em programas de Residência Médica

As provas para os candidatos ao Processo de Seleção para os Programas de Residências vinculados à Comissão de Residência Médica da Secretaria de Estado da Saúde (Coreme/SES-PB) serão aplicadas neste sábado (11) com início às 14h e duração de três horas.

O edital de homologação das inscrições foi divulgado nessa terça-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba, por meio do Centro Formador de Recursos Humanos da Paraíba – Cefor/Rh e da Comissão do Processo de Seleção para os Programas de Residências vinculados à Comissão de Residência Médica.

No total foram homologadas 237 inscrições.

Os candidatos ao Programa de Medicina de Família e Comunidade farão provas nos municípios de Cajazeiras e João Pessoa, conforme a opção indicada no ato da inscrição.

Para os demais programas de residência médica, a prova será apenas no município de João Pessoa.

As atividades terão início no dia 2 de março no Hospital de Emergência e Trauma da capital; no Arlinda Marques; Edson Ramalho; Maternidade Frei Damião e nos Hospitais Regionais de Patos e Sousa, de acordo com as especialidades.

A Residência Médica será ofertada em seis especialidades. Ao todo, são 26 vagas, sendo quatro de Anestesiologia; quatro de Medicina Intensiva; quatro de Ortopedia; cinco de Pediatria; quatro de Ginecologia e Obstetrícia e cinco de Medicina da Família e Comunidade.

Os residentes receberão, mensalmente, uma bolsa estipulada pelo Ministério da Saúde, atualmente, no valor bruto de R$ 3.330,43. Serão recolhidos sobre esse valor bruto a contribuição previdenciária e o imposto de renda.

A Residência Médica é um Programa do Ministério da Educação (MEC) desenvolvido na Paraíba desde 2011, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Centro Formador de Recursos Humanos (Cefor-PB), e a Coreme.

É uma pós-graduação caracterizada por treinamento prático e atividades teóricas, destinada a médicos, para atender às carências do SUS na assistência médica. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3214-1732.

