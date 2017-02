Esposa de vereador é condenada por receber indevidamente bolsa família

Foto: Reprodução/TVPB

A esposa de um vereador do município de Desterro, no Sertão paraibano, foi condenada a quatro anos e seis meses de prisão por ter recebido indevidamente o benefício do Bolsa Família.

Além desse benefício, ela também teria recebido o Garantia Safra sem se enquadrar nos critérios do programa.

A decisão é de primeira instância. A acusada entrou com recurso e aguarda nova decisão em liberdade.

*Com Informações da TV Itararé.