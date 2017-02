Energisa dá dicas para folião curtir o Carnaval com segurança

Durante períodos de festas, como o Carnaval, é comum o aumento do número de ligações provisórias de energia para a realização dos desfiles de rua.

Essas instalações devem ser feitas pela Energisa, seja em camarotes ou em barracas de comidas e bebidas. Pois, uma ligação clandestina pode resultar em acidentes como incêndios e choques elétricos, colocando em risco toda população.

Somente no ano passado, a companhia elétrica realizou ligações provisórias para as festas carnavalescas, que acontecem principalmente em João Pessoa, Jacumã, Baía da Traição, Cabedelo, Lucena e Bayeux.

De acordo com Felipe Muzitano, gerente do departamento de Operação, para obter uma instalação de energia provisória e segura é preciso ir até uma agência da Energisa e solicitar o serviço com, no mínimo, 48h de antecedência.

Já quando o assunto é a segurança nas barracas localizadas no circuito dos trios elétricos, o gerente orienta a não ter fios expostos ou desencapados; não deixar fios em contato com partes metálicas da barraca; e não utilizar equipamentos com carga superior a declarada no momento da solicitação da instalação.

Outra dica que Felipe dá é quanto à altura dos fios que atravessam as avenidas. Em João Pessoa, a empresa instalou placas de sinalização nas avenidas Ruy Carneiro e Epitácio Pessoa que recebem os trios elétricos da cidade.

“Essa sinalização indica que os fios que atravessam essas vias são de alta tensão e de alto risco para quem encostar nelas. Por isso, é obrigatório que os trios elétricos tenham altura inferior a 5,0m, considerando que essa á a altura máxima entre o ponto mais alto do trio (pessoas, alegorias ou adereços) e o solo”, esclarece Felipe.

Em caso de alguém visualizar uma situação de risco, deve manter distância e entrar em contato com a Energisa registrando uma ocorrência para que a possamos enviar uma equipe ao local.

Para solicitar uma ligação provisória de energia, o consumidor deve, com antecedência mínima de 48h da data que ele pretende ser ligado, se dirigir a uma das agências da Energisa e informar o período em que a energia será utilizada, além de apresentar RG, CPF e uma relação dos equipamentos que serão usados no estabelecimento (com suas respectivas potências, em watts ou kw).

Com essas informações, é calculado o valor do consumo e é emitido um boleto que deve ser pago pelo solicitante.

A confirmação de que o pedido de ligação provisória será atendido acontece após a apresentação do comprovante de pagamento na agência.

No dia e horário agendados, o cliente deve estar no local com o padrão provisório (poste, disjuntor, cabos, etc.) instalado.

É importante ressaltar que o local da instalação deve estar a menos de 40 metros da rede de energia da concessionária.

Confira o endereço e horário de funcionamento das agências da Energisa em www.energisa.com.br > Canais de Atendimento > Agências de Atendimento.

