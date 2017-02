Encontro de gestores municipais de saúde destaca financiamento do SUS

Com o objetivo de promover o acolhimento e integração entre os gestores de saúde dos municípios e a esfera estadual, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems/PB), iniciou, nessa terça-feira (7), o evento intitulado “A Gestão da Saúde nas Cidades – Encontro de Acolhimento aos Gestores Municipais de Saúde da Paraíba”, que acontece no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa.

Participaram da mesa oficial de abertura a secretária de Saúde da Paraíba, Claudia Veras, que representou o governador Ricardo Coutinho, a deputada estadual Estela Bezerra, o procurador do Ministério Público da Paraíba, José Guilherme Ferraz, a presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems/PB), Soraya Galdino, o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Eduardo Cunha, e o vereador Tibério Limeira.

Foto: Secom/PB

O encontro teve início com a apresentação de duas mesas temáticas, a primeira ‘Gestão Financeira do SUS e os Órgãos de Controle’ e a segunda ‘Instrumentos de Gestão do SUS’.

Entre os temas abordados estão a gestão de recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, o conhecimento da base legal de como o gestor deve atuar na gestão financeira do SUS, a habilitação e alimentação do Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), regionalização da saúde, além da apresentação do plano estadual de saúde da Paraíba 2016-2019.

Participaram da primeira mesa temática, o secretário municipal de Saúde de Pedras de Fogo, Anderson Dias, a assessora técnica do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasems), Blenda Pereira, e a presidente do Cosems-PB, Soraya Galdino.

Para compor a segunda mesa temática foram convidados o professor André Bonifácio, representando a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a secretária municipal de Saúde de Areia, Edna Guedes, e a secretária Claudia Veras.

A assessora técnica do Conasems, Blenda Pereira, fez uma avaliação positiva do evento.

“Encontros como esse é de fundamental importância para os gestores municipais do SUS, especialmente nesse novo ciclo, que se iniciou em janeiro deste ano. São gestores novos que precisam ser qualificados e fortalecidos, para atuarem na gestão. Então nesses momentos acontece a disseminação da informação, a apropriação da importância dele como gestor e da gestão do Sistema Único de Saúde”, defendeu.

O novo secretário municipal de Puxinanã, o fisioterapeuta Manoel Filho, foi um dos gestores dos 223 municípios que fez questão em participar do evento.

O secretário informou que essa é a primeira vez que assumiu um cargo de secretário de saúde e não escondeu a alegria e motivação em participar do evento.

“Essa troca de conhecimento é muito válida. O evento acolhe todos os gestores, sejam antigos ou novos e tem como objetivo melhor direcionar a gestão pública no âmbito da saúde. O encontro realiza uma abordagem sobre a forma correta de utilizar os recursos públicos e o mais importante é que o recurso seja direcionado para cuidar das pessoas”, concluiu.

Foto: Secom/PB

A presidente do Cosems, Soraya Galdino, destacou que, dos 223 municípios, 138 deles receberam novos gestores de saúde, em janeiro deste ano.

“Este é um momento único, uma responsabilidade muito grande. Com a realização desse evento, estamos dando apoio aos gestores da saúde com essa troca de experiências e o repasse de informações e, consequentemente, dando condições para esses gestores enfrentarem todos os desafios que possam surgir no exercício da função”, afirmou.

Claudia Veras ressaltou a importância e expectativas da realização do encontro nesse momento.

“Nossa expectativa é abrir espaço de diálogo com as gestões municipais de saúde, fortalecendo o espírito republicano do governo. Entendemos que a responsabilidade com a saúde da população não é unicamente do estado ou do município, mas sim da união. Esperamos abrir esse canal de diálogo com esses novos gestores, pois mais da metade dos secretários municipais de saúde são novos, então acho que esse é um excelente momento para começarmos essa articulação com os municípios, que resultará em resultados positivos para a população paraibana”, concluiu a secretária de Saúde do Estado.

O encontro continua nesta quarta-feira (8), das 9h às 17h, onde serão realizadas atividades em quatro mesas redondas, discutindo os seguintes temas: A Gestão Financeira do SUS e os Órgãos de Controle, Instrumentos de Planejamento e Gestão do SUS, Governança e Relações Interfederativas e o Financiamento do SUS – Perspectivas e Desafios.

.