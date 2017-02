Empresas demostram interesse em administrar São João de Campina

foto: Paraibaonline

O prefeito Romero Rodrigues falou em entrevista a um programa radiofônico de Campina Grande, nesta quinta-feira(16), que publicou na última sexta-feira(10) o edital para empresas poderem participar do processo licitatório para a gestão do Maior São João do Mundo.

Romero explicou que provavelmente no dia 17 de março deste ano será aberto o processo licitatório e anunciou novidades.

-Quero aproveitar para informar também que, até ontem, duas empresas compraram o edital de participação do processo licitatório para gerir o São João de Campina Grande. Tudo indica que vai ser mais uma ação exitosa da Prefeitura – revelou.

Com a ação, a Prefeitura Municipal de Campina Grande poderá economizar R$5 milhões. Segundo o gestor campinense, esse dinheiro poderá ser utilizado na construção do Hospital da Criança e Adolescente da cidade, bem como o Polo de Moda do município.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.