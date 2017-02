Emater capacita agricultores em segurança alimentar utilizando jabuticaba

fotos: secom/PB

O Governo do Estado tem promovido cursos de segurança alimentar destinados às famílias agricultoras. Para isso, usa a força da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba (Emater/PB), hoje presente na maioria dos municípios paraibanos.

O objetivo dos cursos é melhorar e estabelecer um padrão alimentar para essas famílias, a partir da valorização dos itens por elas produzidos no campo. A ação do Governo também objetiva aumentar postos de trabalho e geração de renda.

Ministrado pelas extensionistas sociais Jacileide Andrade e Dalvanira Ferreira, foi encerrado na quinta-feira, 8,

Um desses cursos foi realizado nesta semana no município de Capim, com famílias que se dedicam à cultura da jabuticaba, fruta abundante na região. Trinta mulheres da comunidade receberam orientações sobre preparação e manuseio de geléias, licores, doces, compotas, bolos, cocadas, dentre outros itens derivados da fruta.

De acordo com a chefe do Núcleo de Extensão Social da Emater, Zilda Abrantes, o curso teve objetivos específicos de incluir a mulher e o jovem rural no mercado de trabalho, organizar e formar grupo de produção, ensinar aspectos de higiene no preparo de alimentos, formar multiplicadores em educação alimentar e nutricional, além de introduzir bons hábitos alimentares para as famílias agricultoras. Segundo ela, a diversidade de produtos disponíveis no meio rural e que podem ser melhor aproveitados a partir desses conhecimentos.

O encerramento do curso contou com a participação do prefeito Tiago Lisboa e de diversas autoridades do setor público agrícola, extensionistas rurais e representantes de associações comunitárias e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.