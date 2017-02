Em Santa Rita, governador entrega barragem de Tibiri e beneficia habitantes

O governador Ricardo Coutinho entrega, nesta quarta-feira (8), às 9h30, a construção da barragem de nível de Tibiri, que vai beneficiar 114.478 habitantes da cidade de Santa Rita.

Na obra, foram investidos pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), R$ 2,9 milhões.

A barragem de Tibiri faz parte do calendário de inaugurações do Governo do Estado programado para os meses de fevereiro e março.

No total, serão entregue quase 30 obras, beneficiando moradores de diversos municípios paraibanos.

De acordo com o engenheiro Simão Almeia, diretor de Expansão da Cagepa, a barragem de Tibiri passa a garantir um incremento de mais 450,5 litros de água por segundo no sistema de abastecimento da cidade de Santa Rita.

Só na área de abastecimento de água, além da barragem de Tibiri, serão inauguradas pelo Governo do Estado as adutoras de Itabaiana, Itaporanga e Belém-Pirpirituba.