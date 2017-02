Em reunião, governadores defendem repatriação e mudança nas regras para precatórios

Começou há pouco a reunião dos governadores em Brasília, que irão discutir com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, uma pauta federativa do interesse dos estados.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, defendeu que se coloque em votação, se possível ainda hoje, o projeto que estabelece uma nova rodada de regularização de ativos enviados ao exterior por brasileiros e não declarados, a chamada repatriação.

A nova regra tramita na forma do Projeto de Lei 6568/16, do Senado, e estabelece prazo será de 120 dias, contados após 30 dias da publicação da futura lei.

O projeto determina que os recursos arrecadados sejam divididos com estados, Distrito Federal e municípios.

O texto estipula que 54% dos valores arrecadados serão destinados à União, enquanto 46% seguirão para os outros entes.

Outra proposta que os governadores defendem, segundo Rollemberg, é o projeto que melhora as regras para pagamento de precatórios, permitindo o uso dos depósitos judiciais.

Os governadores ainda pediram ao presidente da Câmara para não colocar em pauta o Projeto de Lei Complementar (PLP) 54/15, que facilita a validação de incentivos tributários (geralmente relacionados ao ICMS) concedidos irregularmente por estados e pelo Distrito Federal para atrair empresas e investimentos para seus territórios. Segundo Rollemberg, os governadores pediram uma pauta consensual.

A reunião na residência oficial do governo do DF, em Águas Claras, com a presença do deputado Rodrigo Maia, já se encerrou.