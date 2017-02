Em comemoração aos 100 anos, Corpo de Bombeiros promove 1ª Maratoninha do Fogo

A tenente Desiré, do Corpo de Bombeiros de Campina Grande, comentou sobre a programação em comemoração aos 100 anos de criação da corporação e destacou que este ano vai ser realizada a 1ª Maratoninha do Fogo, no dia 19 de março, voltada para crianças de 2 a 12 anos.

Ela afirmou que as inscrições já estão abertas e podem ser feitas com a presença do responsável pela criança e com a doação de uma lata de leite ou um pacote de fraldas, destinados às crianças com microcefalia.

Foto: Ascom

Desiré ressaltou que as inscrições vão até o dia 6 de março e podem ser feitas no Batalhão do Corpo de Bombeiros e no Shopping Partage.

A tenente também disse que a largada da corrida vai acontecer em frente à ACI, às margens do Açude Velho.

– Venham, participem, será um momento de muita diversão e brincadeiras em comemoração aos 100 anos da nossa corporação – afirmou.

A tenente declarou que os kits da corrida vão ser entregues nos dias 17 e 18 de março, no Shopping Partage.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

