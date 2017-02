Em Campina, Romero inicia ano letivo na primeira escola em tempo integral bilíngue

Honrando o compromisso assumido após a sua recondução ao cargo, o prefeito Romero Rodrigues abriu oficialmente nesta segunda-feira (6) as atividades da primeira escola bilíngue da rede pública em Campina Grande.

Localizada no bairro do Pedregal, a Escola Municipal Estudante Leonardo Vitorino Guimarães é a primeira do Nordeste, em nível municipal, a funcionar em tempo integral e com o ensino de dois idiomas, beneficiando 194 alunos da Pré-escola ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Além de inaugurar um modelo inédito de escola bilíngue em redes municipais do Nordeste, Romero também iniciou formalmente as atividades do ano letivo nas 155 escolas e creches do município, e entregou à comunidade da Escola Leonardo Vitorino a reforma da quadra poliesportiva da unidade, que foi coberta e recebeu melhorias em sua estrutura, fruto de um investimento de R$ 218 mil em recursos próprios.

“Nós estamos dando a essas crianças uma oportunidade que poucas pessoas tiveram em Campina Grande. Só para efeito de comparação, a primeira escola particular bilíngue da cidade foi instalada no ano passado e nós, no ano seguinte, já conseguimos implantar a primeira escola com dois idiomas da Rede Municipal”, destacou Romero, ao renovar o compromisso de implantar uma nova escola bilíngue por ano até o final de seu mandato, em 2020.

Ainda falando sobre os investimentos da Prefeitura na área de Educação, Romero mencionou os dois prédios adquiridos no final do ano passado pela gestão municipal, no bairro da Liberdade e no distrito de Galante, que vão oferecer uma estrutura mais adequada a escolas que já funcionam nessas regiões, além da desapropriação do antigo Clube dos Caçadores, que também terá parte do espaço destinada para atividades vinculadas à Educação.

“Eu sei o quanto a Educação é importante na vida dessas crianças, e a melhor forma de educar é permitir que elas aprendam o máximo possível ainda na infância, porque uma semente que se planta agora com certeza renderá bons frutos no futuro de cada uma delas”, acrescentou.

Já a secretária de Educação do município, Iolanda Barbosa, salientou que a modalidade de ensino bilíngue vai proporcionar aos alunos as competências necessárias para que o uso da Língua Inglesa seja algo natural em seu dia a dia.

Para isso, a introdução da nova língua ocorrerá, no primeiro semestre, nas atividades lúdicas realizadas no turno da tarde, a exemplo das aulas de música, informática e educação artística. Já no segundo semestre o inglês será inserido no conteúdo regular de cada turma.

Em relação ao início do ano letivo na Rede Municipal, a secretária reafirmou que todos os alunos estão com transporte, material didático, merenda e fardamento garantidos.

“Dessa forma, em conjunto com o nosso planejamento pedagógico, começamos o ano letivo muito mais fortes na efetivação do direito de aprender de nossas crianças e adolescentes”, concluiu.

Além dos pais, alunos e da equipe da escola, participaram da solenidade secretários municipais, deputados estaduais, vereadores e lideranças comunitárias da região.

Também estavam presentes no evento os familiares de José Raimundo dos Santos (in memoriam), desportista que pelos serviços prestados a comunidade do Pedregal foi homenageado com a escolha de seu nome para a quadra da Escola Leonardo Vitorino.