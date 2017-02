Em Campina, Governador abre ano letivo com entrega de escolas

O governador Ricardo Coutinho abriu oficialmente, nesta sexta-feira (10), o ano letivo das escolas estaduais de Campina Grande, com a inauguração da reforma e ampliação de cinco escolas, representando um investimento superior a R$ 4,7 milhões.

O governador também entregou kits estudantis, mochila, fardamento, agenda do aluno, kits do projeto Mente Inovadora e ônibus escolares; e assinou o edital do programa Gira Mundo edição 2017, que terá 100 vagas e um investimento de R$ 5 milhões.

Auxiliares do Governo, deputados federais, estaduais e outras autoridades da região participaram do evento.

Foram entregues as obras de reforma e ampliação das Escolas Estaduais Professor Anésio Leão – local onde ocorreu a solenidade –, Virginius da Gama e Melo, Carlos Drummond de Andrade, da Escola de Aplicação e reforma da Escola Estadual Elpídio de Almeida (Prata),

Durante a solenidade, Ricardo recebeu das mãos da aluna Késsia Maria uma placa em agradecimento pelo Gira Mundo 2016.

“Só hoje estamos entregando a reforma de cinco escolas aqui em Campina Grande. São cerca de R$ 5 milhões em investimentos na melhoria das unidades de ensino estaduais. Além disso, hoje abro a licitação para dois ginásios, um na Escola de Aplicação e outro na Virginius da Gama e Melo. O caminho que a Paraíba está fazendo é importantíssimo, porque desenvolvemos um ritmo muito forte de investimentos na educação. E só através da educação é possível que tenhamos uma sociedade mais civilizada”, frisou.

O governador ainda destacou que até agosto vai entregar as reformas de mais de 40 escolas pela Paraíba.

“O dinheiro do povo está voltando para o povo. Estamos trabalhando para entregar até agosto as reformas de 42 escolas no Estado. São muitos investimentos em todas as regiões para melhorar a vida dos paraibanos. Aqui em Campina Grande, entregamos, recentemente, a Avenida João Suassuna, a Estrada de Jenipapo, estamos construindo o Parque de Bodocongó, e a Escola Técnica de Campina Grande, que deve ficar pronta no início do ano que vem, enfim é muita obra”, observou o governador.

Para o secretário de Educação, Aléssio Trindade, o Governo do Estado vem se esforçando muito nos últimos anos para transformar a realidade da educação dos jovens paraibanos.

“Estamos juntos na missão de melhorar ainda mais a rede estadual de ensino. Trabalhamos muito para finalizar essas cinco reformas nas escolas, para que os alunos começassem o ano letivo com uma estrutura adequada. Este ano estamos levando o projeto Mente Inovadora para as escolas estaduais de ensino fundamental, o qual torna o estudo mais dinâmico e estimulante. Temos ainda a ampliação do Gira Mundo, que este ano oferece 100 vagas distribuídas para o Canadá, Espanha e Portugal. O nosso foco é oferecer a melhor aprendizagem para os alunos, tornando a rede estadual mais atrativa e de qualidade”, finalizou.

O estudante Luiz Ricardo representou todos os alunos que foram beneficiados com as reformas nas escolas de Campina Grande e agradeceu ao governador pelo investimento na educação.

“Todos estão agradecidos pelas obras e me sinto muito feliz em ver como a Anésio Leão está com uma ótima estrutura. O Governo do Estado está mostrando que educação é uma prioridade. Agradeço muito pelo empenho do governador em trazer uma educação melhor para os jovens”, ressaltou.

As Escolas – A Escola Professor Anésio Leão passou por restauração da pintura e da parte elétrica, além dos serviços de revestimento cerâmico nos laboratórios, despensa e banheiros, piso em paralelepípedo no estacionamento/área externa, substituição nas instalações hidrossanitária/drenagem pluviais, elétrica e instalação de combate de prevenção e combate a incêndio, entre outros serviços.

A unidade de ensino recebeu um investimento de R$ 1,5 milhão. A Escola Carlos Drummond de Andrade tem capacidade para 1.200 estudantes e recebeu R$ 862 mil de investimento na reforma e ampliação do local. A escola possui 10 salas de aula, direção, secretaria, biblioteca, laboratório de informática, quadra de esportes, banheiros e outras dependências.

Mais de R$ 1 milhão foi investido na Escola Virginius da Gama e Melo, numa reforma que contemplou os serviços de recuperação da coberta em telha cerâmica, colocação de estrutura metálica na passarela de acesso principal da escola, substituição das esquadrias, revestimento cerâmico na cozinha, pintura em toda a escola, entre outros.

Já na Escola Estadual Elpídio de Almeida (Prata), o investimento foi de R$ 101 mil na reforma que durou em média três meses. A unidade de ensino tem capacidade para cerca de 1500 alunos.

A Escola Estadual de Aplicação, no bairro do Catolé, contou com a restauração da unidade (pintura, reparos elétricos e hidráulicos). Os serviços contemplados foram pavimentação em paralelepípedo e dreno na lateral da quadra, colocação de cerâmica em toda a rampa de acesso ao andar superior,