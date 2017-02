Em ascensão, Campinense recebe Paraíba de olho no G4 do estadual

foto: Campinense/Ascom

Depois de um início irregular no estadual e mais de um mês sem conseguir vencer jogando em Campina Grande, o Campinense encara o Paraíba de Cajazeiras logo mais, às 20h30, no Amigão, precisando da vitória para voltar ao G-4 do Campeonato Paraibano.

A partida fecha a oitava rodada do estadual.

O Rubro-Negro vai para a peleja em clima de alívio após o 2 a 0 de domingo passado contra o Náutico, pela Copa do Nordeste. Isso porque a única vitória como mandante na temporada havia sido na primeira rodada do Paraibano, contra o Serrano.

Com o intuito de manter a performance dos últimos jogos, o técnico Sérgio China vai escalar o que tem de melhor atualmente no elenco.

