Eleito pelo PSB, vereador não quer fazer oposição ao prefeito e espera compreensão

Em entrevista na tarde dessa terça-feira (7), o vereador Bruno Faustino, eleito pelo PSB, partido do governador Ricardo Coutinho, que faz oposição à gestão do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), afirmou que espera compreensão do seu partido para que respeite sua posição de optar por legislar de forma independente, sem seguir bancadas.

Bruno e mais dois vereadores de primeiro mandato formaram a “bancada independente”, que será liderada pelo socialista.

Foto: Paraibaonline

Ele declarou que optou por isso, pois não é sua intenção se aliar a Romero, mas não quer fazer oposição só por fazer.

Faustino informou que vai conversar com o partido e espera compreensão dos socialistas.

– Temos lá três vereadores novatos e achamos por bem ter uma postura firme, não apenas aceitando posições já prontas. Achamos por bem caminhar diferente para não ser apenas oposição por oposição, nem situação por situação. Eu vou tentar colocar meu ponto de vista, tentar ser ouvido no partido, acredito que não terei nenhum problema – salientou.

O vereador disse ainda que não tem plano de deixar a legenda.

– Não tem nenhuma parte de desligamento não. Eu fui candidato pelo PSB, sou hoje vereador pelo PSB e tenho minha opinião política do partido ao qual eu pertenço – frisou.

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.

.