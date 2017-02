Efetivo da Polícia Militar da Paraíba está sendo reduzido, diz Senador

Após rebeliões em presídios brasileiros e chacina de detentos em unidades prisionais do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, o Brasil enfrenta mais uma crise na segurança pública.

Atualmente, os policiais militares do Espirito Santo estão aquartelados e a Polícia Civil do estado prestes a decidir se realizará uma greve.

Em entrevista nesta quinta-feira (9), o senador Cássio Cunha Lima (PSDB) falou sobre insegurança. Ele afirmou que a Polícia Militar da Paraíba recebe o pior salário do Brasil e denunciou que o efetivo da PM tem sido reduzindo ano após ano.

– Quando assumi o governo em 2003 eram sete mil e 300 policiais. Quando deixei o governo em 2009, eram 10 mil e 100 policiais. Hoje, a Paraíba tem pouco mais de oito mil e 700. O crime aumentou, a criminalidade cresceu, cresceu a população e a Polícia diminui o seu efetivo. O efetivo que está nas ruas de Campina Grande é menor do que o de Guarabira, Sousa, Patos e Cajazeiras. O que existe no caso da Paraíba é um descompromisso, um descaso, uma postura de incompetência do governo estadual, no que diz respeito a questão de segurança- criticou.

O parlamentar também pontuou que os policiais reformados são desprestigiados recebendo quase 40% menos em seus salários do que os policiais ativos e mencionou que existe a falta de equipamentos, bem como estabelecimento de cotas para combustíveis de viaturas.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.