Economista diz que Brasil passa por crise financeira, política e moral

foto: Paraibaonline

O economista e professor Arlindo Almeida, em entrevista à Rádio Campina FM, neste sábado, 18, analisou a situação do Brasil em relação à crise financeira.

Segundo ele, o que acontece atualmente no país é uma crise política e moral, conjugada com uma crise econômica muito forte.

– O Brasil já atravessou crises, anteriormente, mas, o mundo estava em crescimento elevado e foi possível uma recuperação rápida. Agora houve esse ‘tempestade perfeita’, esse efeito cumulativo de várias crises e o mercado internacional está nesse tumulto e ninguém sabe como vai continuar. Vamos ter que consertar o avião com ele voando – comentou.

Arlindo ponderou ainda que a Reforma da Previdência deveria ter sido feita há muito tempo, bem como a reforma da CLT.

– Existe uma contradição de termos ideológica. A CLT hoje é mais defendida pelos partidos de esquerda do que de direita. A CLT é uma instituição fascista, copiada do modelo de italiano de Mussolini. São contradições que se consolidam e, em longo prazo, elas emparedam a sociedade e o país. As ideias não circulam como deveriam circular – pontuou.

Almeida destacou que a crise política brasileira agravou a economia.

– O governo não tem autoridade moral. É um presidencialismo de colisão, mas, no entanto, os personagens não são qualificados moralmente. Felizmente, a equipe econômica atual é de primeiro mundo, mas, o que atrapalha é a classe política. Parece que eles vivem em outro mundo – explanou.