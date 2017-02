Durante abertura do Ano Legislativo, prefeito anuncia Polo de Moda. Confira o vídeo

“Vamos continuar com as obras estruturantes, mas vamos focar no desenvolvimento econômico, priorizando a construção do Polo de Moda.”

A fala foi do Prefeito Municipal de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), durante a abertura dos trabalhos da legislatura 2017/2021 da Casa de Félix Araújo, ao referir-se do projeto de construção do Polo de Moda.

Segundo o chefe do Executivo, ao atender o convite da presidente da Câmara de Vereadores, Ivonete Ludgério, a Prefeitura vai apresentar aos parlamentares os projetos prioritários para os próximos anos, incluindo a Construção do Hospital da Criança, do Canal de Bodocongó, a expansão do Projeto Cresce Campina, mas também o projeto de criação de um Pólo de Moda, que será construído às margens da BR, próximo ao Complexo Aluísio Campos.

Ele falou que o Polo de Moda vai dar a condição de empregar diretamente 150 micro e pequenas empresas, gerando riqueza e renda para Campina Grande.

Confira o vídeo: