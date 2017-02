Dupla suspeita de participar de assaltos a bancos é presa na Paraíba

Uma dupla suspeita de compor quadrilha de assaltantes de banco foi presa na noite dessa quinta-feira (9), na BR-101, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na unidade operacional de Mamanguape.

Um homem e uma mulher que seguiam de Pernambuco para Rio Grande do Norte foram interceptados com grande quantidade de cédulas de dinheiro ocultas em compartimentos do veículo em que viajavam.