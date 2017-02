Duas pessoas envolvidas no homicídio de comerciante em Campina Grande são presas

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho investigativo realizado pela Delegacia de Crimes contra a Pessoa (Homicídios) de Campina Grande, prendeu Rodrigo de Oliveira Sousa, de 18 anos, e Max André Barbosa Ferreira, de 23 anos.

Eles estão envolvidos no assassinato da comerciante Aline Albuquerque da Silva, de 26 anos. O homicídio foi no mês de dezembro de 2016, na frente dos três filhos da vítima. O mandante do crime seria o marido de Aline, Luciano Mota do Nascimento, que está foragido.

De acordo com o delegado Antonio Lopes, o caso começou a ser elucidado quando imagens do circuito de câmeras de um residencial apontavam que possivelmente Aline teria sido assassinada em um assalto.

“Conseguimos identificar que a cena teria sido montada. Com o depoimento de um dos presos, entendemos que o assalto tinha sido forjado para que desse a impressão de que teria sido um latrocínio. Só que com todas as técnicas policiais e um trabalho efetivo de investigação conseguimos desmontar a farsa e prender o executor e ainda o piloto da motocicleta utilizada na fuga”, disse.

Ainda de acordo com o delegado, a motivação do crime teria sido porque a vítima descobriu que o marido estava envolvido em crimes patrimoniais na região de Campina Grande e por isso decidiu pelo assassinato da companheira.

Os presos foram encaminhados para a sede da Delegacia de Homicídios, onde prestaram depoimento e serão levados para Audiência de Custódia.