Dois homens são mortos em Campina Grande

Duas pessoas foram assassinadas em Campina Grande, neste domingo. Em um dos casos, um homem foi morto dentro de um clube onde estavam cerca de 100 pessoas.

Ele foi morto com 19 tiros. De acordo com as informações repassadas pela Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), a vítima estava participando de uma festa quando se envolveu em uma confusão e foi alvo dos disparos. O suspeito do crime está foragido.

Ainda segundo a Polícia Militar, durante o tumulto, outro homem foi atingido com um tiro na perna e socorrido pelos amigos para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.

Outro caso que tem intrigado a Polícia foi o homicio de Márcio Alexandre de 45 anos. Ele foi encontrado na rua Conde D’eu, no bairro da Bela Vista.

Márcio era ex-presidiário e estava em liberade há cerca de três anos.

A autoria e os motivos dos crimes ainda são investigados pela polícia.