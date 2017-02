Dois homens morrem em acidente de trânsito no Sertão

Duas pessoas morreram após colidirem com a moto em um carro que vinha na direção contrária.

O fato aconteceu na tarde desse sábado, 18, na BR 230, entre as cidades de Cajazeiras e Marizópolis.

Segundo informações da PRF, as vítimas estavam em uma moto quando foram atingidas por um carro.

O agricultor Everaldo Soares de Abreu, de 42 anos, que pilotava a moto, e o passageiro, identificado como Jucilan Oliveira, morreram na hora.

O motorista do carro fugiu do local.

De acordo com informações de amigos e familiares do agricultor, ele voltava para a casa depois de participar do velório de um parente, que também faleceu vítima de acidente de trânsito.

*Com informações da TV Paraíba