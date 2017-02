Dois assassinatos registrados em Campina Grande neste domingo

Dois homicídios foram registrados neste domingo, 12, em Campina Grande.

Segundo informações do boletim do Centro Integrado de Operações Policiais, o primeiro fato aconteceu na rua Sebastião Dantas Ferreira, no loteamento Grande Campina, localizado no bairro de Bodocongó, por volta das 15h24.

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi assassinado com 19 tiros durante uma festa em uma piscina. Ele teria se envolvido em uma confusão e foi alvejado pelos disparos. O suspeito está foragido.

Durante a confusão, outro homem foi atingido com um tiro na perna e socorrido para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde passou por cirurgia.

Pessoas que estavam no local no momento do crime não quiseram relatar detalhes sobre o acontecido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O segundo assassinato aconteceu no bairro da Bela Vista. O corpo de um homem foi encontrado caído ao chão por volta das 15h33, na rua Conde D’eu.

Segundo o Ciop, pessoas que passaram próximo ao local ligaram para a polícia informando sobre o assassinato.

O Samu ainda foi acionado, mas chegando ao local foi constatado o óbito.

A vítima foi encontrada com marcas de tiros na cabeça.

A autoria e os motivos para o crime estão sendo investigados.

.