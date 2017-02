Divulgada a programação oficial dos 41 blocos do Folia de Rua, em João Pessoa

foto: Secom/JP

A folia vai começar na capital paraibana. É que foi divulgada nesta sexta-feira (10) a programação oficial do Folia de Rua 2017, uma das prévias carnavalescas mais animadas do País, que acontece com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP). O evento terá abertura no próximo dia 17, no Ponto de Cem Réis, e se estende até o dia 24 com muita animação em diversos bairros da cidade.

Em 2017, o Folia de Rua comemora 30 anos de existência e os desfiles e apresentações vão contar um pouco dessa história. Logo na abertura, o renomado sambista carioca Dudu Nobre sobe ao palco do Ponto de Cem Réis para homenagear o samba, intitulado “100 anos de Samba”, na companhia de Helo Nascimento, Dandara Alves e Preto Neto.

Na Via Folia, trecho da Avenida Epitácio Pessoa, os destaques serão para o Bloco dos Atletas, Banho de Cheiro, Agitada Gang, Virgens de Tambaú, Muriçoquinhas e Muriçocas do Miramar. E uma das novidades será o bloco cristão intitulado Chama Para Louvar, que desfila na terça-feira (21), às 19h, tendo como atração a Banda Ministério Toque Novo.

“São 41 blocos ao todo, movimentando 30 bairros da cidade com as mais diversas expressões do Carnaval. A expectativa é que teremos um público maior do que o ano passado”, afirmou o presidente da Associação Folia de Rua, Raimundo Nonato.

Confira a programação completa do Folia de Rua 2017:

Sexta-feira (17/02)

Abertura

Concentração: Ponto de Cem Réis

Horário: 18h30

Atrações: Orquestra, Dudu Nobre, Helo Nascimento, Dandara Alves e Preto Neto.

Bloco Pinguim

Concentração: Praça João Pessoa

Horário: 19h

Atração: Orquestra

Bloco Folia Cidadã

Concentração: Porto do Capim

Horário: 17h

Atração: Orquestra

Bloco da Cueca

Concentração: Ponto de Cem Réis

Horário: 20h

Atração: Orquestra

Bloco Confete e Serpentina

Concentração: Praça Dom Úrico

Horário: 20h

Atrações: Orquestra, Mirandinha e Pura Raiz

Bloco Jaguaribe Folia – 17 anos

Concentração: Avenida 1º de Maio – em frente à Escola João Machado

Horário: 18h

Atrações: Só Swing, Os Estourados e Aldair Play Boy

Bloco Anjo Azul Ano XIII

Concentração: Beco da Faculdade de Direito

Horário: 20h

Atrações: Orquestra e Banda Macumbia

Bloco Maluco Beleza XIII

Concentração: Em frente no Sintep

Horário: 21h

Atrações: Orquestra, Geovan Morais e Banda Um

Bloco Piratas dos Bancários

Concentração: Praça da Paz – Bancários

Horário: 18h

Atrações: Orquestra e Raiany Stefanny

Sábado (18/02)

Bloco Agitada Gang

Concentração: Em frente à Academia Corpo Livre – Avenida Epitácio Pessoa

Horário: 16h

Atrações: Orquestra e Banda Agitada Gang

Bloco dos Atletas

Concentração: Farmácia Pague Menos – Avenida Epitácio Pessoa

Horário: 19h

Atração: Claudia Leite

Bloco Boi Vermelho XIV

Concentração: Rua Alberto de Brito – Jaguaribe

Horário: 18h

Atração: Orquestra

Bloco Fla Torre

Concentração: Av. Carneiro da Cunha- Torre

Horário: 18h

Atrações: Orquestra e Banda Farra Elétrica

Bloco Virgens de Mangabeira

Concentração: Em frente à Escola Luiz Ramalho

Horário: 19h

Atração: banda convidada

Bloco Peruas do Valentina

Concentração: Mercado Público do Valentina

Horário: 18h

Atrações: Orquestra, DJ Marcílio e Claudiano Geração é Massa

Bloco Amoringa dos Bancários

Concentração: Praça da Paz

Horário: 21h

Atração: Beto Movimento

Bloco Banho de Cheiro

Concentração: Restaurante Cajueiro – Avenida Epitácio Pessoa

Horário: 20h

Atração: Banda Super Swingueira

Bloco Eternamente Flamengo

Concentração: Rua Professor José Rolmes – Ernani Satyro

Horário: 18h

Atrações: Banda Rebolice e Só Swing

Bloco Bom D+

Concentração: Em frente a Rádio Comunitária 104.9 – Cruz das Armas

Horário: 21h

Atrações: Orquestra e Cultura Popular

Bloco Tambiá Folia

Concentração: Praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega – Tambiá

Horário: 21h

Atrações: Orquestra e Banda Gilmelândia

Bloco Piabas

Concentração: Em frente ao Hotel Tambaú

Horário: 17h

Atrações: Orquestra e Banda Cultura Popular

Blocos Imprensados

Concentração: Praça Rio Branco – Centro Histórico

Horário: 18h

Atrações: Orquestra

Domingo (19/02)

Bloco Viúvas da Torre – 24 anos

Concentração: Esquina do Supermercado Santiago – Rua Manoel Deodato – Torre

Horário: 15h30

Atrações: Orquestra e Banda Sandra Belê

Bloco Virgens de Tambaú

Concentração: Em frente ao Restaurante Cajueiro – Avenida Epitácio Pessoa

Horário: 17h

Atrações: Joelma (ex-Calypso), Gracinha Telles, Jairo Madruga, Zé Filho, Renata Arruda, Raianny Stefanny e Liss Albuquerque.

Segunda (20/02)

Bloco Muriçoquinhas do Miramar

Concentração: Academia Corpo Livre

Horário: 17h

Atrações: bandas convidadas

Bloco Melhor Idade

Concentração: Busto de Tamandaré

Horário: 18h

Atrações: Orquestra Gambiarra e Banda Splok

Terça-feira (21/02)

Bloco Portadores da Folia

Concentração: Empadinhas Barnabé – Av. Cabo Branco

Horário: 15h

Atração: Banda Acredite

Bloco Chama Pra Louvar

Concentração: Academia Corpo Livre – Via Folia

Horário: 19h

Atração: Banda Ministério Toque Novo

Bloco Canto do Tetéu XXVI

Concentração: Busto de Tamandaré

Horário: 19h

Atração: Banda Walter Luis e Banda

Bloco 25 Bichos

Concentração: Av Floriano Peixoto – Jaguaribe

Horário: 18h

Atração: Orquestra

Bloco Acorde Miramar

Concentração: Praça das Muriçocas

Horário: 23h

Atração: Orquestra

Quarta-feira (22/02)

Bloco Muriçocas do Miramar

Concentração: Praça das Muriçocas

Horário de saída: 21h

Atrações: Orquestra, Os Gonzagas, Banda Bambarte, Os Mulatos, Mira Maya e Malandros do Morro.

Bloco Pira na Folia

Concentração: Ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima – Miramar

Horário: 18h

Atração: Orquestra

Quinta-feira (23/02)

Bloco Galo do Treze de Maio

Concentração: Praça Assis Chateaubrind – Treze de Maio

Horário: 16h

Atração: Orquestra

Bloco Viúvas do Bela Vista

Concentração: Em frente depósito da Célia – Cristo

Horário: 19h

Atrações: Orquestra e Banda Marah Neves

Bloco Cordão do Frevo Rasgado XVI

Concentração: Por trás do Mag Shopping – Manaíra

Horário: 21h

Atrações: Orquestra e Liss Albuquerque

Sexta-feira (24/02)

Bloco Elefante da Torre

Concentração: Praça São Gonçalo – Torre

Horário: 18h

Atrações: Orquestra e banda convidada

Bloco Cafuçu

Concentração: Praça do Bispo – Centro Histórico

Horário: 21h

Atração: Orquestra

Bloco Vaca Morta

Concentração: Praça da Conquista – Padre Zé

Horário: 21h

Atrações: Orquestra, Gil Bala e Marah Neves

Bloco Boi do Bessa

Concentração: Em frente ao Bessa Grill

Horário: 15h

Atrações: Orquestra e Jairo Madruga

Bloco Urso Gay

Concentração: Praça do Coqueiral – Mangabeira

Horário: 20h

Atração: Orquestra