Diretoria de Competições da CBF troca data de Náutico x Campinense

A Diretoria de Competições da CBF anunciou na noite desta terça-feira (14) o reagendamento da partida Náutico x Campinense, que terá validade pela quarta rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.

Antes marcada para as 20h do dia 22, uma quarta-feira, a peleja passou para a quinta, dia 23, e horário foi alterado para 20h30.

O local permanece sendo a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Foto: CBF

De acordo com a CBF, a mudança tem o objetivo de compatibilizar a tabela do Nordestão com a da Copa do Brasil.

.