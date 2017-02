Diretor convida vereador a visitar a FAP para saber onde os recursos são aplicados

O presidente da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), Helder Macedo, respondeu à afirmação do vereador Alexandre do Sindicato, de que a instituição precisava garantir mais transparência e prestação de contas à sociedade dos recursos que recebe do SUS, através da Secretaria de Saúde de Campina Grande, das emendas parlamentares federais e das doações.

Na declaração, o vereador pediu que fosse feita uma prestação de contas dos mais de R$ 22 milhões repassados da Secretaria de Saúde de Campina Grande, no ano passado, para a Fundação.

Foto: Paraibaonline

Em entrevista à Rádio Campina FM, Helder confirmou o recebimento do valor, mas disse que a partir do momento que o vereador cobra esta prestação de contas, coloca em cheque a lisura da própria Secretaria de Saúde, já que os recursos, antes de serem repassados à FAP, são auditados e autorizados.

– Eu acho descortês com a Secretaria de Saúde e com o prefeito Romero Rodrigues, o vereador afirmar que esses recursos repassados estão sendo colocados além do que devia. A nossa prestação de contas é junto à comunidade. Ela tem sido materializada no dia a dia, no atendimento aos pacientes que chegam à FAP. Eu garanto que cada real que entra é muito bem aplicado e eu durmo todo dia muito tranquilo e feliz por poder salvar vidas – rebateu Helder.

O presidente do hospital filantrópico quer acreditar que a atitude de Alexandre seja mais uma necessidade de prestar um serviço como parlamentar à comunidade campinense, do que uma perseguição política.

Ele convidou o vereador a ir, pelo menos duas vezes na semana, ao hospital para verificar onde estão sendo aplicados os recursos do SUS e das emendas, e pediu que o debate tenha um nível mais alto, com conhecimento da realidade, aprofundamento no tema e a busca de soluções para o setor de oncologia da cidade.

– Ele [Alexandre do Sindicato] como representante da população de Campina tem a obrigação de ser uma interlocução a mais junto ao belo trabalho da Saúde de Campina e de contribuir para o combate ao câncer. Ele tem essa missão e esse poder – finalizou.

