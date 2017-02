Detran-PB realiza treinamento com agentes que integram a Operação Lei Seca

Começou nesta quarta-feira (15) o Ciclo de Treinamento para os agentes de policiamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) que integram as equipes da Operação Lei Seca na Paraíba.

Na manhã desta quinta-feira (16), segundo dia do ciclo de palestras, os agentes e colaboradores da Operação Lei Seca receberão atualizações sobre atendimento pré-hospitalar e procedimentos de emergência, no CEPM.

Já no turno da tarde, no Centro de Ensino da Polícia Militar (CEPM), os agentes realizaram atividades práticas relacionadas ao tema.

No turno seguinte as palestras serão sobre temas relacionados à psicologia, no auditório principal da Espep. Após a conclusão do treinamento, os agentes receberão certificado de atualização emitido pela própria Espep.

O diretor de Engenharia do Detran-PB, Maurício Alves, classificou como importante o momento de reciclagem, bem como a capacitação promovida durante os dois dias, tendo em vista as abordagens aplicadas por oficiais da Polícia Militar, com ampla formação no estado e em outros entes federativos.