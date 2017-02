Desistente em 2016, secretário de Ricardo deixa nome à disposição para 2018

Foto: Paraibaonline

O secretário de Infraestrutura, Ciência, Tecnologia e Recursos Hídricos do Governo do Estado, João Azevedo, colocou, mais uma vez, o nome a disposição do partido para uma possível indicação para a disputa em 2018.

João Azevedo é filiado ao PSB e trabalha por este projeto desde que Ricardo Coutinho era prefeito de João Pessoa.

“Estamos envolvido com este projeto há muitos anos. Isso é uma questão natural, o governador não está decidindo o nome de ninguém. Na fala dele, ele citou meu nome e eu não estou dizendo que sou diferente de quem quer que seja, apenas dizendo que tenho conhecimento e coloco meu nome a disposição do partido, agora, se isso vai se concretizar ou não, será uma discussão que vai acontecer muito mais para frente”, disse o secretário

As informações repercutiram na Rádio Correio FM.