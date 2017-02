Desembargador Joás de Brito recebe visita do presidente do TRT-PB

foto: TJ/Divulgação

O Tribunal de Justiça da Paraíba estará sempre de portas abertas para ajudar e a colaborar com o Tribunal Regional do Trabalho no que for possível e, também, na formalização de parcerias que forem necessárias entre as instituições.

A garantia foi dada pelo desembargador Joás de Brito Pereira Filho, ao presidente do TRT da 13ª Região, Eduardo Sérgio de Almeida, durante encontro entre os dois gestores, na tarde desta segunda-feira (13), no TJPB.

O chefe do Poder Judiciário estadual expressou, durante o encontro, sua satisfação pela presença do desembargador do Trabalho, Eduardo Sérgio de Almeida, que veio acompanhado do vice-presidente e corregedor do TRT-PB, Wolney de Macedo, e do juiz-auxiliar Marcelo Maia .

O presidente Joás de Brito ressaltou que foi uma visita institucional, que foi tratado assuntos referentes a pagamento de precatórios. “Foi uma honra recebê-los, aqui, no Tribunal, e tenho certeza que vamos avançar bastante nas parcerias entre as duas instituições, principalmente, na troca de experiencias em relação aos procedimentos do pagamento de precatórios, “ ressaltou.

Já o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Eduardo Sérgio, fez um balanço positivo do encontro, que proporcionou, entre outras coisas, a definição de outras reuniões para definir as prioridades no pagamento dos precatórios.

“O saldo da visita, que além de ter sido de cortesia, foi bastante positiva para tratarmos especialmente dos repasses de precatórios para o ano de 2017. As instituições têm que trabalhar em conjunto, visando o bem comum”, finalizou o desembargador Eduardo Sérgio.

Participaram também do encontro, o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, e o juiz-auxiliar da presidência, José Guedes Neto, que responde pela pasta de precatórios, além do diretor de Tecnologia da Informação, Giuseppe Guido.