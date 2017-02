Desembargador Joás de Brito preside o Pleno pela primeira vez nesta quarta

Foto: Ascom

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador Joás de Brito Pereira Filho, vai presidir, nesta quarta-feira (8), sua primeira sessão ordinária judicial do Tribunal Pleno, após ter tomado posse na presidência do Judiciário estadual. A sessão terá início às 9h, na Sala de Sessões, no Anexo Administrativo do Tribunal.

Conforme pauta publicada pela assessoria do órgão fracionário, serão apreciadas 94 processos, sendo 64 ações do Processo Judicial Eletrônico e 32 feitos físicos. Dentre os recursos, constam ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de segurança, embargados de declaração, ações penais, notícias crimes, entre outras.

O Tribunal Pleno se reúne nas manhãs das quartas-feiras, a partir das 9h, a cada quinze dias.