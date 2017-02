Deputados querem instalar CPI para investigar a Energisa

Cresce na Assembleia Legislativa um movimento entre os deputados para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a empresa distribuidora de energia na Paraíba, Energisa.

É que a empresa foi acusada de estar conivente com o crime do “golpe do fio preto”, que seria aplicado por funcionários a fim de lesar consumidores e embolsar valores expressivos em multas.

A denúncia contra a Energisa resultou em um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) no Ministério Público com o pagamento de uma multa no valor de R$ 800 mil reais.

Para o deputado Anísio Maia (PT), a multa já justifica por si só o erro da empresa de energia porque dezenas de paraibanos foram acusados de roubou de energia quando a própria empresa era quem estava praticando o crime.

foto: ascom

“Esse TAC foi bom porque a Energisa assinou uma confissão. Ela reconheceu que fraudou os consumidores e não foi só isso: ela estabeleceu um roubo e cobrou pelo que ela tinha roubado. Nada contra a multa que foi paga, mas os consumidores que foram acusados injustamente vão ficar como?”, disse.

Para o deputado, a Assembleia Legislativa vai ter que se posicionar e pedir a Energisa a reparação sobre todas as pessoas que foram acusadas indevidamente.

“Isso foi uma vergonha. Uma empresa tão grande, bilionária, se passar por esse expediente contra simples consumidores. Nós não vamos ficar calados. Vamos cobrar. Inclusive, se for o caso, até organizar uma CPI para investigar o caso e cobrar providências jurídicas e penais”, destacou.

O deputado Ricardo Barbosa (PSB) também propôs a CPI e o deputado Jeová Campos (PSB) se dispôs a subscrever qualquer pedido. Já o deputado Trócolli Júnior (PROS) disse que vai pedir informações ao Ministério Público sobre o processo para tomar uma posição sobre a instalação ou não de uma CPI.