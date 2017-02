Deputados destacam investimentos do governo na educação

O debates desta terça-feira (14) na Assembleia Legislativa do Estado destacaram os investimentos realizados pelo Governo do Estado na Educação.

O deputado Raoni Mendes comentou a importância de programas como o Gira Mundo e o Prima que são iniciativas, segundo o parlamentar, relevantes para o desenvolvimento educacional da Paraíba.

Foto: Ascom

Raoni Mendes destacou a visita realizada, ao lado de outros deputados, ao município de São Mamede na última segunda-feira (13) para prestigiar a entrega da reforma da Escola Estadual Seráfico Nóbrega pelo Governo do Estado.

“A Escola Seráfico Nóbrega foi construída novamente e lá vamos ter uma Escola Cidadã Integral, com todas as refeições. O governador se sensibilizou com o pedido daquela comunidade e ontem foi entregue mais uma escola”, ressaltou.

Segundo o parlamentar, o Governo do Estado tem realizado investimentos na área da Educação em todas as regiões do Estado e comentou ainda a respeito de programas como o Gira Mundo, que possibilita ao estudante da rede estadual da Paraíba ir estudar no Canadá e o Prima, que introduz crianças e jovens à música.

“Este modelo que está sendo implementado pelo governador faz com que a escola fique em tempo integral e integrada, já que há também o Prima, que é outro programa do Governo que trata a educação através da música e o Giramundo”, afirmou Raoni Mendes.

Foto: Ascom

Já o deputado Nabor Wanderley usou o seu tempo na tribuna do Plenário para também fazer referência à entrega da Escola Estadual Seráfico Nóbrega em São Mamede.

“Uma escola que foi reconstruída, com um nível de qualidade muito bom e que, com certeza, é o sonho de qualquer governante, assim como, de qualquer pai de família, que é colocar seu filho numa escola integral de qualidade onde tem que se primar a educação e o futuro dessas crianças e desses adolescentes”, disse.

Foto: Ascom

As obras entregues pelo governador da Paraíba também foram tema do discurso do deputado João Gonçalves.

O parlamentar ressaltou ainda que a gestão estadual segue fazendo investimentos em todo o estado mesmo diante da crise.

“Existe uma lista com mais de 40 inaugurações do Governo do Estado. Mesmo diante da atual crise financeira, a Paraíba todos os dias inaugura obra. Que bom que a Paraíba continua desenvolvendo e crescendo, graças às medidas que o Governo do Estado tem adotado na racionalização administrativa financeira”, argumentou.

.