Deputado tem audiência na Infraero sobre aeroportos de João Pessoa e Campina Grande

Quarto secretário da Câmara Federal, o deputado Rômulo Gouveia teve audiência, nessa terça (7), na Infraero e no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Na pauta, a infraestrutura em aeroportos da Paraíba e as obras de ampliação de BRs que cruzam o Estado.

Na Infraero, Gouveia esteve com Rogério Barzelay – diretor de engenharia; José Cassiano – diretor comercial; Ricardo Agostinho – assessor da diretoria comercial e com Carlos Alberto – assessor da presidência.

“Tratamos do finger do Aeroporto Castro Pinto, em João Pessoa, e do abastecimento de aeronaves no Aeroporto de Campina Grande”, disse o deputado após a reunião que tratou sobre a ponte de embarque para o aeroporto da Grande João Pessoa e uma solução para o abastecimento de aeronaves na Rainha da Borborema.

Foto: Ascom

Rômulo ainda participou da audiência de parlamentares da Paraíba com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela.

“Foi apresentado o plano de execução das obras de duplicação da BR-230, entre Campina Grande e a comunidade de Farinha (Praça do Meio Mundo) e da triplicação entre Cabedelo e as Três Lagoas, em João Pessoa”, disse o deputado.

Além de Rômulo, participaram da audiência com o ministro o senador Cássio Cunha Lima, o deputado federal Pedro Cunha Lima, os deputados estaduais: Bruno Cunha Lima, Tovar Correia Lima, Camila Toscano e Renato Gadelha.

Também estavam na reunião o prefeito de São José de Lagoa Tapada, Coloral; o superintendente de infraestrutura portuária do ministério, Daniel Maciel; o superintendente regional do DNIT na Paraíba, Nominando Filho; diretor geral do DNIT, Valter Casemiro e o diretor de administração e finanças do DNIT, Gustavo Adolfo.

