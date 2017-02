Deputado recebe elogios do senador Lira por ações desempenhadas na PB

O senador paraibano Raimundo Lira (PMDB) teceu elogios ao deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB), ao final de um discurso proferido durante sessão ocorrida na última quinta-feira (09), no Senado Federal.

Barbosa, que está sempre na Capital Federal envidando esforços junto às bancadas federais paraibanas e ministérios, em favor do Estado e do povo paraibano, teve o reconhecimento de suas ações do senador Lira, do qual é amigo e correligionário político.

“Quero homenagear meu amigo, que está sempre por Brasília, e já se faz conhecido nos Ministérios. É um deputado muito competente, preparado intelectualmente e de uma família de pessoas bacanas. Ricardo está sempre reivindicando e tratando de assuntos de interesse das prefeituras e da nossa Paraíba. Parabéns e que continues fazendo esse trabalho com as bênçãos de Deus”, destacou o senador.

O deputado que esteve presente à sessão se disse surpreendido com as gentis palavras do senador Raimundo Lira ditas a seu respeito, ao final de um pronunciamento que fez da tribuna no Plenário daquela Casa.

“Fiquei honrado com os elogios e o reconhecimento de nosso incansável trabalho de peregrinação pelos Ministérios, em busca de recursos para o Estado e para os municípios paraibanos. Vindo de Lira, um senador com atuação impecável, reconhecido e louvado pela imprensa nacional, essas palavras muito me honram e me trazem ainda mais responsabilidade na tarefa de vencer os obstáculos e, assim, assegurarmos o desenvolvimento de nossos municípios numa época tão sombria da economia brasileira”, ressaltou Barbosa.