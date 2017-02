Deputado rebate discurso de que Ricardo não tem olhos para Campina

O deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Inácio Falcão (PT do B), falou que ouviu um oposicionista, sem mencionar o nome, destacar em entrevista que o governador Ricardo Coutinho não faz nada por Campina Grande.

– Essa liderança falava que o governador não tinha olhos para Campina e que não tinha carinho com o povo de Campina Grande. No dia seguinte o governador vem a Campina, entrega cinco escolas totalmente reformadas, anuncia reformas em mais de 30 escolas, anuncia a próxima inauguração em março do Açude de Bodocongó. Temos que mostrar à população o que Ricardo está fazendo por Campina – destacou.

Foto: Paraibaonline

Inácio também falou sobre a segurança pública. Segundo ele, quando Ricardo assumiu o governo do Estado, o policial militar recebia R$ 1.600. Entretanto, hoje a remuneração dos PMs é aproximadamente R$ 3 mil.

De acordo com o parlamentar, no início da gestão do governador, viaturas não tinham pneus, e policiais andavam com arma contendo apenas duas balas.

– Hoje temos viaturas novas, equipamentos e munição compradas de primeira qualidade, coletes à prova de bala novos, temos policiais que recebem prêmios pelas suas atuações, apreensão de drogas, de munições e armas. Na gestão anterior do governador Ricardo Coutinho não existia isso e hoje existe – afirmou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

