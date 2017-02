Deputado nega desavenças com a base política do prefeito campinense

foto: Paraibaonline

O deputado Manoel Ludgério (PSD), atual chefe de gabinete da PMCG, garante que não existe “objeto oculto” na sua iniciativa de pedir ao prefeito Romero Rodrigues para retornar à Assembleia Legislativa.

“Tenho como missão determinada pelo prefeito manter uma relação de harmonia e de respeito com a classe política, com as instituições de nossa cidade”, frisa Ludgério.

O deputado relata que antes mesmo do final do ano já havia conversado com Romero acerca de seu retorno à ALPB, “para que ele pudesse ampliar a convocação de suplentes à Câmara”.

“Jamais eu ia me permitir a estimular desarmonia na base aliada do prefeito” reforçou Ludgério, que está se submetendo a uma “intensa revisão médica”.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatea Souza.

Para ler inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_aparte/