Deputado “enquadra” vereador de seu partido na Câmara de Campina Grande

O deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Inácio Falcão (PTdoB), falou em entrevista concedida a um programa radiofônico campinense, nessa sexta-feira (10), sobre o vereador eleito do seu partido em Campina, Jurandy Ferreira, fazer uma posição independente na Casa Félix Araújo.

Foto: Paraibaonline

– Nunca vi uma moeda ter três faces, só conheço a moeda com cara ou coroa. Ou é um político que representa a situação ou oposição, mas independência nunca vi na minha vida em política. O nosso partido, o PTdoB, é oposição ao prefeito Romero Rodrigues e essa linha estamos mantendo. Cabe o vereador tomar as suas decisões monocráticas. Eu respeito qualquer que seja decisão do vereador monocrática, mas o partido tem uma linha e regras. Se o vereador querer tomar a decisão de ficar na linha de frente da situação do prefeito Romero, não cabe mais a mim e nem ao partido, a responsabilidade é do vereador – concluiu.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

